Palermo, si arrampica per rubare un monopattino e taccheggiatore picchia la vigilanza: 2arresti

Doppio arresto a Palermo: presi un ladro acrobata e un rapinatore violento che ha aggredito la vigilanza in centro
Doppio intervento della polizia nel cuore di Palermo, dove gli agenti del commissariato Centro hanno effettuato due arresti in poche ore per reati predatori. Il bilancio è di un tentato furto in abitazione e una rapina impropria tra le vie dello shopping.

Il primo a finire in manette è stato un palermitano di 28 anni. L’uomo, in piena notte, si è arrampicato fino al primo piano di un palazzo per rubare un monopattino lasciato sul balcone. Le urla del proprietario lo hanno costretto alla fuga, ma la volante lo ha intercettato poco dopo in strada.

Ben più movimentato il secondo episodio in un grande magazzino del centro. Un 27enne ha cercato di rubare capi d’abbigliamento usando una borsa schermata, ma è stato scoperto dalla vigilanza. Per scappare ha scatenato il panico: ha aggredito il personale, travolto i clienti e rovesciato gli scaffali per farsi strada. Bloccato a fatica dai dipendenti, è stato consegnato agli agenti: dovrà rispondere di tentata rapina.

