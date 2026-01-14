Follia in ospedale, paziente scoperta a rubare prende a ombrellate una dottoressa

Ancora un episodio di violenza ai danni di un medico all’ospedale Umberto I di Siracusa. A denunciarlo è il segretario della

Cisl Medici Ragusa Siracusa, Giuseppe Runza, che ha raccolto la segnalazione di una collega rimasta vittima di un’aggressione all’interno della struttura sanitaria.

I fatti si sono verificati in uno dei reparti dell’ospedale di via Testaferrata. La dottoressa, chiamata per effettuare una consulenza in un altro reparto, ha notato il comportamento sospetto di una paziente che stava tentando di sottrarre materiale dal magazzino.

Alla richiesta di chiarimenti, la paziente avrebbe reagito in maniera violenta, iniziando a insultare la professionista sanitaria per poi colpirla ripetutamente, anche utilizzando un ombrello. La dottoressa è stata successivamente medicata dagli stessi colleghi.«

Si tratta di un episodio gravissimo che conferma, purtroppo, i rischi quotidiani a cui è esposto tutto il personale ospedaliero – afferma Giuseppe Runza –. L’aggressione risulta ancora più preoccupante perché avvenuta direttamente in reparto».

«Eventi come questo – prosegue il segretario della Cisl Medici – compromettono la serenità di chi lavora in contesti già estremamente delicati,

caratterizzati da continue emergenze. Esprimiamo la nostra piena vicinanza alla collega aggredita e condanniamo con fermezza ogni forma di violenza».