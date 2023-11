Tragedia sfiorata a Ustica, cuore si ferma in pizzeria: 44enne salvato dall’intervento dell’elisoccorso

Momenti di terrore ieri sera in una pizzeria nel centro di Ustica, quando un uomo di 44 anni originario di Palermo ma da anni residente sull’isola con la famiglia, ha accusato un malore improvviso mentre era intento nel suo lavoro di pizzaiolo. L’uomo si è sentito male intorno alle 20:30 e ha chiesto aiuto alla guardia medica dell’isola. Pochi istanti dopo, il suo cuore ha cessato di battere ed è crollato al suolo privo di sensi.

Sono stati attimi drammatici, con i presenti che hanno assistito impietriti alla scena. Il medico di turno è immediatamente intervenuto praticando il massaggio cardiaco e lanciando l’SOS alla sala operativa del 118, coordinata dal dottor Diego Tantillo. Vista la gravità della situazione, è stato inviato l’elisoccorso con un rianimatore a bordo, reduce da un altro intervento salvavita.

In pochi minuti l’eliambulanza è atterrata nei pressi della pizzeria e il personale sanitario ha proseguito le manovre rianimatorie iniziate dal medico locale. Dopo lunghi tentativi, il cuore del 44enne ha finalmente ricominciato a battere. Un sospiro di sollievo per i presenti e per i soccorritori, che hanno stabilizzato l’uomo prima di caricarlo sull’elicottero e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Il pizzaiolo, le cui condizioni restano gravi, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove i medici stanno monitorando costantemente i suoi parametri vitali. La prognosi è ancora riservata ma, grazie al pronto intervento dei soccorsi, la vita dell’uomo sembra essere fuori pericolo.

Quella di ieri sera è solo l’ultima di una serie di emergenze che dimostrano l’importanza vitale del servizio di elisoccorso per gli abitanti delle piccole isole, come Ustica. In casi come questi, dove ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, il tempestivo arrivo dell’eliambulanza può davvero significare la salvezza di una persona. Provvidenziale è stato l’intervento del rianimatore giunto con l’elicottero, che con la sua professionalità ha strappato alla morte un uomo di appena 44 anni.