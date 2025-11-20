Salute e Sanità

Prelievo multiorgano a cuore fermo a Villa Sofia: donati cuore, fegato e reni di un donatore generoso

di Redazione Web

L’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello ha portato a termine un’importante procedura di donazione a cuore fermo che ha consentito il prelievo di cuore, fegato e reni. L’intervento, realizzato nelle scorse ore dai medici dell’ unità di Anestesia e Rianimazione I di Villa Sofia, diretta da Letterio Curatola, è stato possibile grazie al gesto di altruismo dei familiari di un paziente deceduto, che hanno acconsentito alla donazione, e al lavoro coordinato dell’intera équipe in un percorso multidisciplinare, dal Pronto soccorso, diretto da Tiziana Maniscalchi, sino alla sala operatoria, in collaborazione con il Coordinamento regionale Trapianti.

La procedura, ancora relativamente rara in Italia e basata su tecniche avanzate di perfusione e supporto extracorporeo, ha permesso il prelievo di cuore, fegato e reni, avviati al programma trapianti dedicato. Il cuore, ritenuto idoneo, è stato trapiantato in un paziente in lista d’attesa presso un centro specializzato. “Questo intervento – ha detto la direzione aziendale – testimonia l’impegno quotidiano dei nostri professionisti e la grande collaborazione con il sistema dei trapianti nazionale. Un grazie particolare va alla famiglia del donatore, che con un gesto di straordinaria generosità ha ridato speranza a più persone in attesa di trapianto”. (ANSA).

News suggerite per te:

  1. Paziente in morte cerebrale dona i suoi organi, prelevati fegato reni e cornee a Partinico
  2. Palermo, muore a 30 anni e dona fegato e reni, salvando altre vite
  3. Palermo, cuore quasi fermo a 101 anni: i medici lo operano e lo dimettono in 48 ore
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Inchiesta Liberty Lines, finanzieri in sede: perquisizioni e 60 indagati
Cronaca
Bici elettriche come motorini e monopattini selvaggi: scatta la maxi operazione a Palermo
Cronaca
Terremoto a Mondello, l’Antimafia tuona: “Via subito la concessione alla Italo Belga”
In primo piano Politica
Controlli sulla statale 624 a San Giuseppe Jato: autovelox verifica assicurazione e revisione
Cronaca
Chiede aiuto con il cellulare e l’impiegata scopre l’orrore di foto e video con bimbi abusati, anziano siciliano arrestato
Cronaca