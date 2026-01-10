Forte maltempo a Palermo, tragedia sfiorata e Palermo-Sciacca imbiancata

L’ondata di maltempo annunciata nelle ultime ore si è abbattuta sul territorio con tutta la sua violenza, lasciando sul campo una scia di danni e situazioni di pericolo in diverse zone della provincia.

Nel capoluogo, precisamente in via Paulsen nella zona alta di Calatafimi, le forti raffiche hanno provocato il crollo di un palo dell’illuminazione pubblica, abbattutosi pericolosamente sulla sede stradale.

Il fenomeno meteorologico ha portato anche manifestazioni insolite: grandinate intense hanno imbiancato temporaneamente alcune zone costiere, regalando uno scenario quasi invernale anche a livello del mare. Contemporaneamente, nelle aree montane oltre i mille metri di quota e nelle zone interne dell’isola si sono registrate abbondanti precipitazioni nevose. La Palermo Sciacca è stata coperta dalla grandine all’altezza di Giacalone con alcuni problemi alla circolazione.

La situazione più critica si concentra lungo la fascia costiera occidentale: Trappeto, Balestrate, Terrasini e le frazioni esterne di Partinico sono interessate da significativi disagi alla circolazione. Le centrali operative dei vigili del fuoco sono state sommerse di richieste d’intervento, mentre sull’autostrada A29, nel tratto trapanese, il traffico procede a rilento a causa di diversi alberi abbattutisi sulla carreggiata.

Anche Monreale ha registrato problemi analoghi lungo la strada provinciale che conduce a San Martino delle Scale, dove alberi caduti hanno ostruito il passaggio.

L’episodio più preoccupante si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Noce del capoluogo, precisamente in via Lancia di Brolo. Un palo della pubblica illuminazione è precipitato all’improvviso, schiantandosi su alcuni veicoli in sosta. L’incidente, che solo per una fortunata casualità non ha causato vittime o feriti, riporta drammaticamente alla ribalta il problema della manutenzione delle infrastrutture cittadine.

Il manufatto, evidentemente compromesso dalla corrosione e marcescente alla base, non ha retto alle sollecitazioni delle condizioni atmosferiche avverse. Nella caduta ha distrutto completamente il parabrezza di un’automobile e danneggiato altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. L’area è stata successivamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco con l’ausilio dei tecnici Amg, intervenuti per rimuovere la struttura pericolante.

Intanto la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è prevista allerta gialla.