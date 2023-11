Schianto contro il palo a Palermo, poliziotto salva 70enne intrappolato

Un uomo di 70 anni questa mattina è finito contro un palo dell’illuminazione con la sua Alfa Romeo 156 in via Messina Montagne a Palermo. L’uomo nell’impatto, per cause ancora da accertare, si è provocato diverse ferite e non riusciva ad uscire con l’auto che rischiava di andare a fuoco visto che dal vano motore usciva del fumo.

Il primo a soccorrerlo e chiamare i soccorsi è stato un agente di polizia che stava recandosi al lavoro. Sono arrivati i colleghi del poliziotto, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. In ambulanza l’uomo è stato trasportato all’ospedale Policlinico per essere sottoposto ad accertamenti e medicato.

I parenti dell’anziano rimasto ferito hanno ringraziato l’agente di polizia che è intervenuto.