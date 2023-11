Muccino saluta la Sicilia: “Girare film a Palermo è stata una meravigliosa avventura!”

Palermo – Dopo due mesi di riprese tra le strade del capoluogo siciliano, il celebre regista Gabriele Muccino lascia la Sicilia col sorriso stampato sul volto e con parole piene di gratitudine.

“Leaving Palermo – ha scritto su Instagram il regista – dopo 10 settimane si torna a casa. Grazie Sicilia, grazie Palermo. Grazie alla meravigliosa troupe che mi ha accompagnato in questo mio nuovo film, agli attori, alle maestranze, ai tecnici, ai camionisti, agli operatori, al direttore della fotografia Fabio Zamarion, al reparto regia, a quello di produzione, agli stunts e alle 200 persone che si sono adoperate per mesi perché potessi fare il miglior film possibile”.

“Girare un film è ogni volta una nuova vita parallela da vivere con gioia e passione” dichiara Muccino, evidentemente elettrizzato da quest’esperienza indimenticabile. Dalle sue parole traspare tutta la soddisfazione per aver portato a termine con successo questa magnifica avventura siciliana.

Ora non resta che attendere con trepidazione l’uscita nelle sale del nuovo capolavoro firmato Muccino, per poter ammirare la magia di Palermo catturata dalla sua sensibilità registica. Il viaggio è terminato, ma il ricordo di questi mesi meravigliosi in Sicilia rimarrà per sempre impresso nel cuore del grande regista.