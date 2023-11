Tragedia sulla statale, schianto auto-camion: muore un uomo

Tragedia sulla Strada Statale 514, la Catania-Ragusa, nel pomeriggio di oggi, 12 novembre 2023. Un grave incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 49 anni. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto in territorio di Licodia Eubea. Due mezzi, un autoarticolato e un suv, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte immediata del conducente del suv, un 49enne di Licodia Eubea, che è rimasto incastrato tra le lamiere. Il conducente dell’autoarticolato, invece, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Vizzini, i Vigili del Fuoco di Caltagirone, i Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea e della Compagnia di Caltagirone.

Per i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore, causando disagi alla circolazione.

Un altro incidente in moto, ferito 29enne

Non è l’unico incidente stradale avvenuto oggi in provincia di Catania. Questa mattina,, un motociclista di 29 anni, di Paternò, è rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo sulla Statale 121, in territorio di Adrano.

Il centauro, alla guida di una moto di grossa cilindrata, per cause da accertare, all’altezza di una curva è finito fuori strada. Un impatto violento che ha fatto spezzare il mezzo in due. Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 della postazione di Adrano, che ha allertato l’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania per tutti gli accertamenti clinici necessari. Avrebbe riportato politraumi e fratture. La prognosi al momento è sconosciuta.

Per i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora, causando disagi alla circolazione.