Tragedia sull’A1: schianto tra pullman e tir, morti due giovani autisti siciliani

Un terribile incidente si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano, in provincia di Roma. Un pullman che trasportava un gruppo di migranti si è scontrato frontalmente con un tir. Il bilancio è drammatico: due morti e almeno 25 feriti. Le vittime sono i due autisti del bus, entrambi di origine siciliana.

Il pullman era partito giovedì sera da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, con destinazione il Piemonte. Trasportava circa 50 migranti, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa e ora trasferiti in centri di accoglienza del nord Italia. L’autobus apparteneva alla ditta “Patti Tour” di Favara, che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento per il trasporto dei migranti.

I due autisti deceduti sono Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, entrambi dipendenti della compagnia di trasporti siciliana. La polizia stradale sta ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni pare che il bus si sia scontrato frontalmente con il tir lungo l’autostrada Roma-Napoli, tra le uscite di Guidonia e Roma Nord.

L’impatto è stato violentissimo, il bus si è ribaltato. Oltre la metà dei migranti a bordo ha riportato ferite e contusioni. Sono stati soccorsi e trasportati in diversi ospedali dell’area romana: due sono ricoverati in codice rosso al Gemelli e al Policlinico Umberto I, mentre altri 8 sono in codice giallo. Gli altri sono stati medicati sul posto e successivamente presi in carico dalla Prefettura.