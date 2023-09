La Sicilia dei vini trionfa con 27 Tre Bicchieri da Gambero Rosso

La Sicilia del vino continua a stupire e a conquistare apprezzamenti e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ne è l’ennesima conferma l’assegnazione dei Tre Bicchieri 2024, il massimo riconoscimento della prestigiosa guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, che ha premiato quest’anno 27 etichette provenienti dalla Trinacria.

La Sicilia del vino sugli scudi e dominio dei bianchi

Sfogliando l’anticipazione dedicata alla Sicilia della guida che verrà presentata in autunno, colpisce come oltre la metà dei Tre Bicchieri (ben 15) sia andata a vini bianchi. Un dato che testimonia come l’Isola, un tempo regno incontrastato di rossi potenti ed estrosi, oggi esprima ai massimi livelli anche tutta la sua straordinaria vocazione per i bianchi. Vini complessi e longevi da uve autoctone, che regalano profumi e sapori unici, mantenendo sempre un’irresistibile bevibilità.

I rossi restano protagonisti

I rossi comunque continuano a recitare un ruolo da protagonisti, con 11 etichette premiate che spaziano dal Nero d’Avola all’Etna Rosso, passando per Frappato e Nerello Mascalese. Vini ricchi e strutturati, ma anche piacevolissimi da bere giovani, frutto del lavoro certosino di cantine che hanno saputo valorizzare il grande potenziale dei vitigni locali.

Il boom dei vini naturali

Menzione particolare per i vini cosiddetti “naturali”, che in Sicilia vivono una stagione d’oro, sia tra piccoli vignaioli artigiani che in aziende blasonate. Vini sinceri, senza forzature, che raccontano al meglio terroir e vitigni. Impeccabili anche all’assaggio del degustatore più esigente.

L’Etna regina dei Tre Bicchieri

Ma la vera star di questa edizione dei Tre Bicchieri è senza dubbio l’Etna. Il vulcano ha infatti “regalato” la bellezza di 17 riconoscimenti, quasi due terzi del totale. Un’ulteriore conferma della vocazione di questo territorio, capace di stupire anno dopo anno con vini sempre memorabili, sia bianchi che rossi (e perfino un rosato).

Cinque new entry d’eccellenza

Cinque sono le aziende che per la prima volta conquistano l’ambito riconoscimento. Si tratta di Tenuta Bastonaca con il Cerasuolo di Vittoria Classico ’21, Barone di Villagrande con l’Etna Rosso Contrada Villagrande ’18, Florio con il Marsala Vergine Riserva ’11, Terra Costantino con l’Etna Rosato de Aetna ’22 e Frank Cornelissen con Magma Rosso ’20. Un quadro che descrive al meglio l’eccezionale momento della viticoltura siciliana, capace di mixare innovazione e tradizione, piccoli produttori e grandi aziende. Il tutto all’insegna di una qualità sempre più elevata, che le consente di competere ai massimi livelli sulla scena enologica nazionale e internazionale.

Le 27 eccellenze siciliane:

Etna Bianco A’Puddara 2021 – Tenuta di Fessina

Sicilia Grillo Kheirè 2022 – Tenuta Gorghi Tondi

Etna Bianco Contrada Taccione 2021 – Planeta

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 – Donnafugata

Etna Rosato de Aetna 2022 – Terra Costantino

Familiy and Friends Firraru 2021 – Feudo Maccari

AV 01 Catarratto Orange 2021 – Rallo

Cerasuolo di Vittoria Cl. 2021 – Tenuta Bastonaca

Salealto Tenuta Ficuzza 2021 – Cusumano

Etna Rosso Alta Mora Guardiola 2019 – Alta Mora

Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2022 – Firriato

Etna Bianco Arcuria 2021 – Graci

Etna Bianco Lenza di Munti 720 slm 2022 – Cantine Nicosia

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Ris. 2019 – Cottanera

Marsala Vergine Ris. 2011 – Duca di Salaparuta – Florio

Sicilia Rosso Magma 2020 – Frank Cornelissen

Infatata 2022 – Caravaglio

Moro di Testa 2020- Feudi del Pisciotto

Faro 2021 – Le Casematte

Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2020 – Girolamo Russo

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2022 – Maugeri

Etna Bianco 2022 – Monteleone

Etna Rosso V. Barbagalli 2020 – Pietradolce

Etna Rosso Ghiaia – Nera Tenute

Tascante 2021 – Tasca d’Almerita

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2020 Francesco Tornatore

Etna Bianco Sup. Contrada Villagrande 2019 – Barone di Villagrande

Cavadiserpe Mandrarossa 2021 – Cantine Settesoli