L’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta è pronta a tornare sul piccolo schermo con la sua innata passione per la cucina e il buon cibo. Da sabato 16 settembre, infatti, ripartono su La7 i due appuntamenti culinari da lei condotti: “L’ingrediente perfetto”, in onda il sabato alle 11.00, e “L’ingrediente perfetto a tu per tu”, la domenica alle 10.10.

Nuove ricette e atmosfera conviviale

Dopo il successo delle scorse edizioni, la Cucinotta è carica ed entusiasta per questa nuova avventura tra i fornelli. Come ormai da tradizione, ci delizierà con nuove gustose ricette preparate con maestria utilizzando ingredienti di qualità e i migliori prodotti del territorio. La cucina per lei non è solo una passione, ma anche un modo per stare in compagnia e condividere momenti di gioia. Ed è proprio questa atmosfera amichevole e conviviale che traspare dagli appuntamenti televisivi da lei condotti.

Nel programma della domenica, la splendida attrice siciliana accoglierà inoltre amici e ospiti speciali nei ristoranti più rinomati d’Italia. Qui potranno godere di prelibatezze gourmet, preparate per l’occasione dagli chef, il tutto all’insegna del relax e delle chiacchiere tra vip. Un modo per conoscere i personaggi dello spettacolo anche nella loro sfera più intima. Prima ospite di questa nuova stagione sarà Rossella Brescia, pronta a raccontarsi tra portate stellate e succulenti manicaretti.

Nuova location per un’atmosfera ancora più familiare

Ma le novità non finiscono qui. Per quest’anno infatti è previsto anche un cambio di location per “L’ingrediente perfetto”, con un nuovo studio dall’ambientazione più calda e accogliente. Un modo per rendere l’atmosfera del programma ancora più familiare e coinvolgente. La bravissima Maria Grazia sembra davvero inarrestabile con la sua voglia di portare allegria, gusto e leggerezza nelle case degli italiani.

Con la sua innata solarità e professionalità, siamo certi che anche queste nuove edizioni sapranno conquistare il pubblico. D’altronde la Cucinotta ha dimostrato di saper trasformare la sua passione per la cucina in uno show divertente ma al contempo ricco di utili consigli ed ispirazioni gastronomiche. Non resta che sintonizzarsi su La7 il sabato e la domenica mattina per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo di Maria Grazia e gustare insieme a lei nuove sfiziose ricette.