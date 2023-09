Tentano di far saltare in aria il Bancomat ma non ci riescono: indagini della polizia

Un’altra notte di terrore per l’ennesimo assalto al bancomat, stavolta quello della Banca Sella in via Castellana. Il tentativo di scasso però si è concluso con un nulla di fatto per i malviventi.

Come già accaduto in analoghi casi a Palermo, il boato dell’esplosione ha svegliato di soprassalto i cittadini, ma la cassaforte ha resistito all’attacco. Dopo aver forzato la porta d’ingresso che protegge lo sportello automatico, i ladri hanno fatto esplodere una bombola di gas posizionata davanti al bancomat, riducendolo in frantumi. Nonostante i danni, però, non sono riusciti a trafugare il denaro custodito all’interno.

Costretti alla fuga dall’arrivo delle forze dell’ordine, gli autori del colpo sono riusciti a dileguarsi prima dell’intervento delle volanti e degli agenti della squadra mobile, che indagano sull’accaduto. Gli uomini della scientifica, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza e raccolto eventuali impronte e tracce utili a rintracciare i responsabili. L’ennesimo crimine che tiene con il fiato sospeso i residenti e commercianti del Capoluogo siciliano.