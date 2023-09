In Sicilia arriva il ciclone settembrino: in arrivo violenti temporali e nubifragi

In arrivo forti temporali in Sicilia. Nel corso della settimana appena iniziata la Sicilia sarà interessata da una fase di maltempo con temporali anche di forte intensità. La causa è un ciclone in discesa dai Balcani che insidierà l’anticiclone africano fino ad ora dominante.

Peggioramento da martedì 5 settembre

Già da oggi, lunedì 4 settembre, si registra un rinforzo dei venti di Grecale che porterà molte nubi sull’isola, specialmente sui settori ionici, dove sono attesi occasionali piovaschi. Ma il peggioramento vero e proprio avverrà tra domani, martedì 5, e mercoledì 6 settembre. In questa fase, i venti di Grecale soffieranno con intensità molto sostenuta, dando origine ad una escalation di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, accompagnati da locali grandinate. Le aree più colpite saranno quelle ioniche della Sicilia orientale e meridionale, dove potranno cadere fino a 40 mm di pioggia in 24 ore.

Temporali e nubifragi in arrivo

Non si escludono dunque nubifragi lampo e allagamenti improvvisi nelle zone interne della Sicilia, specie sulla fascia sud-orientale da Catania a Siracusa, Ragusa e fino a Modica, Scicli e Ispica. Allerta anche nel Ragusano e nel Siracusano.

Le aree più a rischio

Il maltempo interesserà l’isola fino a sabato 9 settembre, anche se con intensità minore, per poi lasciare spazio da domenica 10 ad un generale miglioramento grazie al ritorno dell’anticiclone. Le temperature subiranno un calo, portandosi su valori più consoni al periodo dopo l’ondata di caldo anomalo dei giorni scorsi.

Fino a sabato instabilità residua

Per la prossima settimana, dunque, prevista allerta meteo gialla o arancione sulla Sicilia orientale e meridionale per il rischio di forti piogge e temporali che potrebbero creare disagi e criticità idrogeologiche. Necessaria prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto.