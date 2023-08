Ferragosto tragico in Sicilia, due morti per malore in spiaggia a Siracusa e Balestrate

Il giorno di Ferragosto è stato funestato da un tragico decesso lungo le coste della Sicilia. A Siracusa un uomo di 74 anni è morto in spiaggia per un malore, mentre a Balestrate nel Palermitano ieri ha perso la vita un bagnante di 56 anni.

Dramma sul lungomare di Fontane Bianche

Il primo drammatico episodio si è verificato sul lungomare di Fontane Bianche, nota località balneare a sud di Siracusa, dove un turista di nazionalità georgiana di 74 anni è stato colto da malore mentre si trovava in spiaggia ed è deceduto poco dopo nonostante i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul luogo. Per l’uomo in vacanza a Siracusa non c’è stato purtroppo nulla da fare, gettando nello sconforto i familiari che erano con lui.

Bagnate morto a Balestrate

Nella giornata di ieri, intorno alle 16:30, un uomo di 56 anni originario di Palermo è stato ritrovato privo di vita sugli scogli di Balestrate, rinomato centro balneare del palermitano. Anche in questo caso si ipotizza un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Ritrovato il corpo sugli scogli

I vigili del fuoco hanno faticosamente recuperato il corpo tra gli scogli. L’uomo è stato identificato in Casimiro Chiello. Inizialmente non aveva documenti con sé, poi gli investigatori dell’Arma sono risaliti alle sue generalità anche grazie ad alcuni oggetti personali ritrovati.

Due tragedie che hanno funestato il Ferragosto in Sicilia, entrambe apparentemente riconducibili a malori letali che non hanno lasciato scampo alle due vittime, un anziano turista a Siracusa e un bagnante di mezza età a Balestrate.