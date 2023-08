Operaio di Marineo precipita da un traliccio, gamba amputata: gravissimo

Gravissimo incidente sul lavoro nei giorni scorsi a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un operaio di 44 anni è precipitato da un’altezza di diversi metri mentre effettuava lavori di manutenzione su un traliccio dell’alta tensione nella zona industriale. L’uomo, residente a Marineo (PA), ha riportato lesioni e traumi estremamente gravi.

Gamba tranciata dai cavi elettrici

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava eseguendo interventi di riparazione sui cavi del traliccio quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo da un’altezza di circa 10 metri.

Amputazione e prognosi riservata

I colleghi, che si trovavano con lui sul posto, hanno assistito impotenti alla scena e si sono precipitati per prestare i primi soccorsi. Oltre al politrauma da caduta, purtroppo una gamba dell’operaio è rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione, venendo tranciata.

Operaio precipita da un traliccio dell’alta tensione

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 e, data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui i medici hanno dovuto amputare l’arto severamente danneggiato nella caduta.

Amputazione e prognosi riservata

L’operaio, padre di due figli, è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Rischia la vita per le lesioni riportate nell’incidente sul lavoro. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità in materia di sicurezza.