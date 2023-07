La Sicilia ha il mare più bello d’Italia, 4 spiagge incantate secondo Lonely Planet

Le perle di Sicilia tra spiagge da sogno tra mare cristallino e panorami mozzafiato premiate da Lonely Planet. La Sicilia, con il suo clima mediterraneo, il sole cocente e i paesaggi che tolgono il fiato, è una delle mete più ambite per gli amanti del mare. Lonely Planet ha stilato una classifica delle 17 spiagge più belle d’Italia e l’isola spicca con ben 4 meravigliose spiagge nella top 10.

Quali sono le spiagge più belle della Sicilia?

Fontane Bianche di Siracusa, acqua dolce dalla sabbia

Al quarto posto si trovano le Fontane Bianche di Siracusa, con i suoi 3 km di spiaggia lambita da un mare turchese e impreziosita da sorgenti di acqua dolce che sgorgano direttamente dalla sabbia. Uno spettacolo della natura che regala una nuotata rinfrescante e incontaminata.

Le Egadi, Favignana regina incontrastata

Salendo sul podio, al secondo posto ecco affacciarsi le bellissime spiagge di Favignana, la più grande delle isole Egadi. Qui il mare assume colori incredibili, dal blu cobalto allo smeraldo, contornato da scogliere a picco di una bellezza selvaggia. Un paesaggio che conquista il cuore.

San Vito Lo Capo, spiaggia magica dalla sabbia finissima

Ma il meglio della Sicilia arriva con la spiaggia di San Vito Lo Capo, incantevole località che Lonely Planet definisce un “luogo magico”. Un contrasto perfetto tra il candore della sabbia finissima e il blu del mare cristallino, quasi un quadro dipinto dalla natura stessa. Il borgo di San Vito Lo Capo regala anche ottimo cibo di mare e una vivace vita notturna.

Lo Zingaro e le perle del trapanese

Scendendo lungo la costa occidentale dell’isola, non si può poi non citare la Riserva dello Zingaro, con il suo mare incontaminato e selvaggio, perfetto per immersioni e snorkeling. E ancora, le meravigliose spiagge di Scopello, con i suoi faraglioni a picco sul mare, e la vivace Mondello, a pochi km da Palermo. Spostandoci sulla costa orientale, la spiaggia di sabbia vulcanica di Marina di Cottone incanta con il suo contrasto tra l’azzurro del mare e il nero della sabbia. Poco distante, la spiaggia dei Maronti, sull’isola di Lipari, con le sue acque termali marine. E come non menzionare le perle del siracusano, con la Riserva di Vendicari e l’oasi faunistica, la bellissima spiaggia di Calamosche con la sua sabbia finissima, e l’incantevole spiaggia della Marinella di Noto.

Un tuffo nel Mediterraneo più autentico

La Sicilia regala tutto il fascino del Mediterraneo, con spiagge lambite da un mare limpido e cristallino, dorate distese di sabbia finissima e panorami mozzafiato. Un viaggio in quest’isola è un tuffo in acque turchesi e in paesaggi che lasciano senza fiato. La natura qui ha donato il meglio di sé e il richiamo di queste spiagge paradisiache è irresistibile per ogni viaggiatore. La Sicilia conquista con le sue bellezze e non può mancare tra le mete di ogni amante del mare.