Il “Giovane Montalbano” si sposa nella magica Noto: festa di colori e amore

Michele Riondino, noto attore italiano, e la compagna Eva Nestori, make up artist, si sono sposati a giugno a Noto, in Sicilia, con una cerimonia molto intima tra pochi amici. Dopo 12 anni insieme e due figlie, Frida e Irma, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore.

Gli abiti degli sposi su misura per l’occasione

Eva ha indossato un abito di pizzo custom made, componibile e smanicabile. Il make up e l’hairstyling sono stati curati dall’amica Xenia Wilson. Michele ha voluto onorare la sua terra, la Puglia, con un completo marrone su misura e camicie stampate.

Le fedi colorate e i tatuaggi, simboli di un amore libero

Le fedi sono state tatuate a Roma settimane prima, ma durante il matrimonio sono stati scambiati anelli in oro e smalto, blu per lui e verde salvia per lei.

La cerimonia ai piedi di un salice, tra fiori colorati

Hanno scelto la Sicilia per dire “sì” e hanno immaginato di portare un po’ di Sudamerica in questa terra. Si sono scambiati le promesse ai piedi di un salice, tra peonie, rose, glicini. L’amica Cristiana Vaccaro ha celebrato l’unione. Prima dello scambio di fedi, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti ha dedicato agli sposi “Il mondo prima”.

Il ricevimento nel bosco, tra luci, bandierine e musica

Dopo l’aperitivo sotto il salice, gli ospiti hanno gustato street food a base di pesce, carne e verdure. Il ricevimento è stato nel bosco, con una tavolata decorata da centinaia di lucine e bandierine. «È stata una festa dai colori allegri, senza inibizioni. Abbiamo ballato a piedi nudi», hanno detto gli sposi.

La cerimonia segreta a Palazzo Ducezio e la festa tra amici

Mercoledì a Noto si è svolto il rito civile in municipio. Oggi la festa in un agriturismo sulle colline tra Noto e Avola, organizzata dagli sposi per pochi intimi, tra cui Diodato e Massimiliano Devoli. Il catering era di un’azienda di Palazzolo Acreide. I vini arrivavano dal Salento. L’allestimento, colorato ed elegante, è stato curato da un’azienda di eventi.

Dall’incontro nel 2010, un amore da favola

Michele e Eva si sono incontrati il 14 marzo 2010: «Quel bacio ha fermato il tempo. Sapevo che non sarei più tornato indietro. È stato un incantesimo», ha detto lui. Insieme hanno due bambine: Frida, nata nel 2014, e Irma, nel 2020. La loro unione è stata coronata dal matrimonio dei sogni, in stile Cumbia.