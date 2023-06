Tragedia a Palermo: anziano si lancia nel vuoto e muore

Palermo – Un dramma si è consumato nel centro di Palermo, in via Duca della Verdura. Un anziano di 75 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano di un palazzo. Il corpo è precipitato al suolo davanti agli occhi impotenti e atterriti dei numerosi passanti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. E’ morto sul colpo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi. Il medico legale ha effettuato l’esame esterno del cadavere. Ancora da chiarire le cause del terribile gesto. L’anziano soffriva forse di depressione? Era solo e senza aiuti? Sono interrogativi, per ora senza risposta. Resta il fatto, terribile, di una vita spezzata, di un dramma consumato in pieno giorno nel cuore della città.

E’ l’ennesimo suicidio che sconvolge la comunità e lascia attoniti. Esistono però realtà che possono aiutare chi si sente in pericolo. Telefono Amico Italia, ad esempio, offre un supporto anonimo e volontario a chi sta attraversando un momento difficile. I volontari sono disponibili tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 oppure su www.telefonoamico.net. Con loro sarà possibile parlare liberamente senza obblighi, per sentirsi meno soli nei momenti bui.