La moto si schianta, 41enne gravissimo

Un altro grave incidente stradale è avvenuto sulle strade della Sicilia. Un 40enne trasportato in elisoccorso in ospedale, in condizioni gravi.

Un uomo di 40 anni residente a Pozzallo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catania dopo essere rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada Pozzallo Santa Maria del Focallo. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 il centauro, a bordo della sua moto, si è scontrato con un’auto condotta da una donna di Modica all’altezza del secondo scivolo. Nel violento impatto, il 40enne ha riportato gravi traumi che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118.

L’elicottero di soccorso ha faticato a trovare uno spazio dove atterrare ma alla fine è riuscito ad atterrare in un parcheggio. I sanitari hanno quindi provveduto a stabilizzare il ferito e trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.