Dramma a Bagheria, donna si lancia dal balcone e i vicini la prendono al volo

BAGHERIA – Una donna tenta il suicidio lanciandosi dal balcone e viene salvata dai vicini. Attimi di paura questa mattina a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone di casa sua. La signora è stata salvata grazie al provvidenziale intervento di alcuni vicini, che sono riusciti ad afferrarla prima che precipitasse al suolo.

Il drammatico episodio è avvenuto in via Alessandria, non lontano dal centro cittadino. Stando a una prima ricostruzione, la donna si sarebbe volontariamente lanciata nel vuoto dal balcone della propria abitazione. I vicini del piano di sotto sono riusciti ad afferrarla al volo, limitando le conseguenze della caduta.

La signora, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita anche se avrebbe riportato alcune fratture alle gambe.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sembra che all’origine del gesto ci siano complesse dinamiche familiari, ancora da accertare.

Grazie al provvidenziale intervento dei vicini, è stato evitato il peggio. Hanno visto la donna mentre stava precipitando e sono riusciti ad afferrarla, limitando i danni di quella che avrebbe potuto essere una tragedia. La signora è attualmente ricoverata in ospedale, dove viene sottoposta alle cure del caso e a valutazioni di natura psichiatrica visto il tentato suicidio. La donna pare fosse particolarmente provata dalla gestione familiare, aggravata dalla presenza nel nucleo di un disabile.

Ricordiamo che esiste una linea amica antisuicidi: Hai bisogno d’aiuto? Chiama al numero 02 2327 2327, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24, o scopri tutti i modi in cui puoi trovare aiuto e conforto da una voce amica che può aiutarti concretamente. Telefono Amico Italia si impegna ogni giorno per dare a chiunque ne abbia bisogno la possibilità di esprimere la propria sofferenza in modo anonimo e confidenziale, permettendo ad ogni individuo di recuperare la propria storia e il proprio senso all’interno della società.