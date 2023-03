Tragedia in Sicilia, 82enne lavora in campagna e muore schiacciato dal trattore

Si ribalta col trattore e muore. Così si è tragicamente interrotta la vita di Giuseppe Armato Barone a Partanna, in provincia di Trapani.

Un lavoratore, da sempre dedito alla campagna e alle attività sui campi, stava preparando il terreno alla coltivazione nonostante i suoi 82 anni. Nel corso di un incidente avvenuto proprio in campagna è deceduto.

L’uomo aveva deciso di trascorrere del tempo su un terreno da coltivare in contrada Cassaro. Un’attività che conosceva bene, a cui aveva sempre dedicato ore di impegno e lavoro. Stavolta però il trattore sul quale si trovava improvvisamente si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato sotto la fresa.

In tanti hanno rivolto a Giuseppe Armato Barone il loro ultimo saluto nella chiesa Santa Lucia di Partanna. E tra i messaggi di cordoglio su Facebook c’è chi ne ricorda lo spirito di sacrificio oltre alla bontà d’animo. «Anche in età avanzata lavorava, persone che non ne vedremo più», si legge. E ancora: «Persona di una gentilezza unica», «Bravissima persona grande lavoratore condoglianze alla famiglia».