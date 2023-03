Orrore in Sicilia, marito prende a colpi di ascia la moglie

Una donna di 66 anni è stata soccorsa dal 118 questa mattina, intorno alle 7.30 a Serradifalco in provincia di Caltanissetta – dopo essere stata presa a colpi di ascia dal marito. La donna, che è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con codice giallo, aveva ferite al volto, alla spalla e alla mano. E’ stata medicata e sottoposta ad esami diagnostici.

Per fortuna, nonostante i colpi ricevuti, non ha riportato ferite profonde e dunque è stato possibile trattarla in pronto soccorso, ovviamente dopo le consulenze con i medici degli altri reparti. La paziente, tutt’ora in uno stato di profondo shock per quanto accaduto, è tenuta in osservazione. Sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente sentito la vittima su quanto accaduto.

A Palermo un altro caso gravissimo

Ha tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando con diverse coltellate. E’ successo a Palermo nell’abitazione di Altarello. I due coniugi si erano separati a Natale. La donna ieri mattina è tornata a casa pensando che il marito panettiere fosse al lavoro. Invece lo ha trovato in casa. L’uomo ha afferrato un coltello e l’ha aggredita colpendola più volte.

La donna di 47 anni è stata ricoverata ieri mattina all’ospedale Ingrassia dov’è arrivata accompagnata dai figli, sotto choc e piena di tagli su tutto il corpo. Sono stati necessari 80 punti di sutura per medicare le ferite. L’uomo in queste ore è ricercato da polizia e carabinieri.La 47enne avrebbe cercato in tutti i modi di difendersi, parando i colpi con le braccia e arrivando a bloccare la lama stringendola tra le mani