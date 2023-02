E’ morto Maurizio Costanzo

È morto Maurizio Costanzo, giornalista, scrittore e presentatore televisivo e sceneggiatore aveva 84 anni. È morto venerdì a Roma. Lo comunica il suo ufficio stampa. Una notizia che arriva all’improvviso. E’ lutto nel mondo dello spettacolo italiano e nel mondo del giornalismo. Un volto noto, amato per il suo carisma e per la sua grande cultura. Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo era un noto conduttore televisivo, giornalista, autore e produttore italiano. È nato il 28 agosto 1938 a Roma, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Maurizio Costanzo ha iniziato la sua carriera giornalistica presso il quotidiano Il Tempo, dove ha lavorato come cronista e inviato speciale. Nel 1971 ha fatto il suo debutto in televisione, diventando uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano.

Negli anni ’70 ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui “Canzonissima”, “Permette? Rocco Papaleo” e “La sberla”. Nel 1982 ha creato e condotto il programma “Maurizio Costanzo Show”, che è diventato uno dei talk show più popolari e longevi della televisione italiana, trasmesso per oltre trent’anni fino al 2014. Durante la sua carriera, Costanzo ha intervistato molte personalità di spicco della cultura, dello sport e della politica italiana e internazionale.

Oltre alla conduzione, Costanzo ha anche lavorato come autore e produttore di programmi televisivi di successo, come “Casa Vianello”, “La vita in diretta”, “Scherzi a parte” e “Quelli che il calcio”. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività, tra cui il Premio Regia Televisiva, il Telegatto e la Targa d’oro.

Maurizio Costanzo è stato sposato con Maria De Filippi dal 1995 al 2015. Ha scritto diversi libri, tra cui la sua autobiografia “Tutta un’altra storia”. Costanzo era noto anche per il suo impegno nel sociale e nella cultura, sostenendo diverse iniziative a favore della tutela dei diritti umani, dell’ambiente e della cultura italiana. Oggi, Maurizio Costanzo continua a essere uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, nonché una figura di riferimento per molte generazioni di spettatori.