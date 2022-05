A San Cipirello corsa a due per la fascia tricolore, sfida tra Romina Lupo e Vito Cannella

A San Cipirello, in provincia di Palermo, è corsa a due per l’elezione del nuovo sindaco che guiderà il paese dopo un lungo periodo di amministrazione straordinaria in seguito allo scioglimento voluto dal Governo nazionale per possibili infiltrazioni mafiose.

L’ultima lista presentata in ordine di tempo è quella di Romina Lupo. Avvocato, 44 anni, già consigliera comunale nella vicina San Giuseppe Jato, e Vito Cannella, 60 anni, un passato da militante in forze politiche di centrodestra. Entrambi gli schieramenti si presentano agli elettori senza simboli di partito e saranno sostenuti da liste civiche. “San Cipirello-Obiettivo bene comune” è il nome della lista che sostiene la candidata sindaco Romina Lupo. “Noi San Cipirello” quella che ha presentato Vito Cannella.

Condividi