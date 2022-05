Un uomo morto in decomposizione trovato alla Fiera del Mediterraneo

Un uomo morto da almeno una settimana trovato alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo.

Un macabro ritrovamento all’interno del polo fieristico palermitano. Il cadavere mostra evidenti segni di decomposizione.

Il corpo è stato trovato riverso a faccia in giù in mezzo alle sterpaglie in una delle tante zone in abbandono.

