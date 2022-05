Maltempo ad Altofonte, rinviato l’Open Day dell’Asp

A causa delle previste avverse condizioni meteo è stato rinviato l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo in programma domani (domenica 8 maggio) ad Altofonte. L’iniziativa sulla prevenzione dell’Azienda sanitaria è stata riprogrammata per sabato prossimo, 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 16.30.

Gli utenti avranno la possibilità – senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente – di effettuare gli esami di prevenzione, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (HIV, Sifilide ed Epatite) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

