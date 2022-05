Chiara Ferragni è arrivata a Palermo, festa esclusiva a Villa Igiea per i suoi 35 anni

Chiara Ferragni è a Palermo dove festeggerà il compleanno presso l’esclusiva location di Villa Igiea. L’influencer da quasi 27 milioni di followers i trova in Sicilia da poche ore ed è arrivata in aereo con il marito Fedez e con i due bambini Leone e Vittoria. La Ferragni pubblica in diretta su Instagram foto e stories del suo viaggio a Palermo. “Ready for Sicily”, pronta per la Sicilia, ha scritto su Instagram postando qualche scatto che la ritrae ancora sull’aereo.

Il compleanno di Chiara Ferragni in Sicilia

Così è ufficialmente partito il weekend organizzato per festeggiare le 35 primavere della regina delle influencer italiane. L’imprenditrice digitale spegnerà le candeline sabato 7 maggio nella splendida cornice di Villa Igiea, il prestigioso hotel della catena di Rocco Forte. Sarà una festa di compleanno all’insegna del lusso per Chiara Ferragni che festeggerà con la famiglia e i suoi amici più cari.

