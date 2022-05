Esce dal bingo e viene rapinato, bottino di 20mila euro a Palermo

Rapinato il direttore del Bingo di via dei Cantieri, a Palermo. I rapinatori, armati di taglierino, gli portano via il bottino che supera i 20mila euro. Hanno atteso che l’uomo uscisse dalla salga bingo., gli hanno puntato contro il taglierino e si sono fatti consegnare l’incasso.

Palermo così si conferma città di furti e rapine

La vicenda si è consumata ieri pomeriggio, in pieno giorno in via dei Cantieri. I due rapinatori sono arrivati in sella a uno scooter e sul volto avevano le mascherine. Dopo aver minacciato il direttore del Bingo, si sono fatti consegnare circa 20mila euro e sono fuggiti. Ora indaga la polizia.

E a Palermo arrestati in due per tentato furto La Polizia di Stato, ha sventato due furti notturni e arrestato altrettanti malviventi che, in solitaria, avevano cercato di portare a termine i reati nella zona occidentale del capoluogo. Decisivo, in un caso, il capillare presidio del territorio assicurato dagli equipaggi della Polizia di Stato anche in orario notturno e, nel secondo caso, la sollecitudine di un diligente cittadino palermitano che ha contattato il “112”, segnalando un furto in atto. Lo scasso al distributore In piena notte, i Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno udito dei forti rumori provenire dall’interno di un’area di servizio: si trattava del tentativo di scasso di un distributore automatico ubicato nei pressi di una pompa di benzina. All’opera un 36enne con tanto di arnesi atti allo scasso: stava percuotendo la macchinetta erogatrice per appropriarsi del denaro contenuto. L’uomo, peraltro già gravato da un avviso orale del Questore, veniva bloccato e tratto in arresto. Topo d’appartamento in arresto A distanza di poche ore e di qualche chilometro, i poliziotti del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” hanno aderito alla segnalazione di un residente che aveva comunicato al “112” la presenza più che sospetta di un estraneo sul balcone di una villa limitrofa. Anche in questo caso, l’uomo, un 18enne con precedenti di polizia, è stato facilmente raggiunto dagli agenti che gli hanno trovato addosso uno zaino contenente arnesi atti allo scasso, segno inequivocabile delle sue intenzioni criminali, che già avevano causato il danneggiamento parziale di un infisso.

