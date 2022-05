Lutto a Partinico, è morto a 58 anni lo sportivo Marcello Lombardo

Lutto a Partinico per la scomparsa prematura di Marcello Lombardo. L’uomo si è spento all’età di 58 anni dopo aver lottato contro una brutta malattia.

Marcello Lombardo era un uomo molto conosciuto negli ambienti sportivi della provincia di Palermo in quanto ex giocatore di calcio e storico Presidente della squadra Partinicaudace. Era un assistente tecnico all’istituto superiore “Danilo Dolci” di Partinico dove aveva prestato servizio per 40 anni. “Apprendiamo con sgomento della prematura scomparsa di Marcello – dice la squala di Partinico comunicando la triste notizia – in tutto questo periodo è stato un segno di continuità tra le varie dirigenze che si sono avvicendate, ponendosi da sempre come un punto di riferimento certo e memoria storica dell’Istituto. Sempre attento e disponibile ha collaborato con le dirigenze, i docenti e i colleghi per la realizzazione delle attività previste dai piani formativi della scuola, sposandoli pienamente e facendo in modo che si svolgessero al meglio”.

