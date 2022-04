Bimbo di tre anni aggredito dal cane di famiglia, ferite al viso e agli arti

Un bambino di tre anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato azzannato dal cane. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita e tutto sommato sta bene.

Il suo pitbull lo ha aggredito mordendolo al viso e al collo. L’episodio è avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa, nella casa in cui il piccolo vive con i genitori. Il bambino ora è ricoverato, sotto sedazione, nella sala rossa del reparto di Chirurgia dell’ospedale Maggiore di Modica.

