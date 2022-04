Blitz nei cantieri edili, 10 denunce e 200mila euro di sanzioni

Scattano i controlli dei Carabinieri nei cantieri edili dislocati su tutta la provincia del messinese. Ben 10 denunce, 2 attività sospese e oltre 200mila euro di multe.

A Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Mistretta, Sant’Agata Militello e Taormina sono stati ispezionati 10 cantieri. Tutti i controlli hanno avuto come finalità la verifica del rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

I Carabinieri hanno denunciato 10 persone elevando sanzioni per oltre 200.000 euro e la sospensione temporanea di 2 attività, a seguito delle gravi criticità riscontrate. Tra le violazioni accertate, l’aver omesso: l’utilizzo dei dispositivi di protezione e le attrezzature idonee ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, l’installazione di parapetti al fine di evitare rischi di caduta, la formazione dei lavoratori sui rischi della loro attività in cantiere, adottare adeguate misure alle impalcature o ponteggi atte a eliminare pericoli di caduta di persone o cose, nonché adottare misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di valutazione del rischio elettrico.

Inoltre, nel corso dei servizi sono stati controllati circa 60 lavoratori ed i Carabinieri hanno scoperto la presenza di un lavoratore “in nero” motivo per cui a carico di un’impresa è stata comminata la sanzione aggiuntiva di 2.000 euro, con l’obbligo di regolarizzare la sua posizione.