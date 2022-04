“C’è un uomo morto in strada”, giallo a Palermo

Giallo a Palermo dopo il ritrovamento di un uomo morto in via Pietro Nenni. A segnalare la presenza di una persona sull’asfalto sono stati i vigilanti della Ksm. Si ipotizza un suicidio in quanto lo stesso è stato trovato con la corda al collo.

La via Pietro Nenni si trova tra via Belgio e via Ugo La Malfa. Sul posto i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso dell’uomo che non avrebbe documenti.

