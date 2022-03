Malore in casa, trovato morto un uomo a Palermo

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa che si trova nel quartiere Borgo vecchio di Palermo. La scoperta questa mattina via della Cera da alcuni residenti della zona che non avevano più notizie dell’uomo da qualche tempo.

Aver aperto la porta, la tragica scoperta del corpo dell’uomo riverso sul pavimento. Inutile l’intervento degli operatori del 118. Sul posto anche i Carabinieri.

Secondo quanto si apprende, l’uomo soffriva di varie patologie. Una volta dichiarato il decesso è stato contattato il medico legale per l’ispezione del cadavere. Stando alle prime informazioni il cinquantenne sarebbe morto verosimilmente per cause natural