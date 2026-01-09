Cronaca

Arresto cardiaco fulminante, trovato un uomo deceduto in casa

Un uomo residente a Canicattì è stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione di via Lepanto nel corso della serata di ieri.

Sul luogo sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118, allertati da alcuni vicini di casa. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto soltanto accertare il decesso dell’uomo, presumibilmente causato da un arresto cardiocircolatorio che non gli avrebbe dato scampo.

