Da Palermo passa il sogno dei Mondiali, Barbera soldout per la Nazionale

Palermo, come da tradizione, non ha deluso le attese e ha fatto registrare il tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera. Stasera a Palermo si gioca lo spareggio per accedere ai mondiali contro la Macedonia del Nord per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, in programma a novembre in Qatar.

Come detto il Barbera sarà sold out per lo spareggio contro i macedoni. L’Italia è chiamata alla vittoria in uno stadio che ha sempre portato fortuna agli Azzurri.

Intanto stamattina gli Azzurri, campioni europei in carica, si sono allenati al campo militare “Tenente Onorato” di Boccadifalco. Qui sono stati ricevuti dall’assessore regionale allo Sport Manlio Messina, che ha consegnato il gagliardetto e la medaglia della Regione Siciliana al presidente della Figc Gabriele Gravina, all’allenatore Roberto Mancini, al capo delegazione della nazionale Gianluca Vialli e al team manager Gabriele Oriali. «Per noi è motivo di orgoglio avere la Nazionale qui a Palermo – ha detto l’assessore Messina – non solo perché dà grande visibilità alla nostra Sicilia e a questa bellissima città, ma anche perché è stata una scelta d’amore. Ringrazio la Figc, che sa che qui da noi troverà sempre calore e grande affetto. Stasera tutti quanti supporteremo con entusiasmo la nostra squadra. Ci tenevamo a porgere un saluto, anche istituzionale, ai nostri giocatori, a fornire loro un incoraggiamento e un grande in bocca al lupo per un percorso che, speriamo, ci possa portare lontano. Questo è l’augurio che facciamo». Per approfondire: L’Osservatorio Astronomico di Palermo, scienza e bellezza nel cuore della città Decreto Natale, ecco i chiarimenti del Governo: multe da 400 a 1.000 euro A Balestrate un mare da sogno e fiumi di birra

Condividi