Grave incidente tra Partinico e Balestrate, tre giovani feriti, uno grave

Grave incidente stradale nei pressi della SP43 tra Partinico e Balestrate. Tre giovani feriti tra cui uno in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di notte. Un’utilitaria, per causa ancora d’accertare, è finita fuori strada. Tre giovani partinicesi sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale di Partinico. L’incidente è avvenuto in via Madonna del Ponte in direzione Santuario “Madonna del Ponte”.

