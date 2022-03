Misilmeri, sorpresi a rubare sulla SS121, due bagheresi arrestati

I Carabinieri di Misilmeri hanno tratto in arresto due uomini di Bagheria, ritenuti gravemente indiziati di tentato furto aggravato e ricettazione.

I militari hanno sorpreso i due, un 41enne e un 28enne, mentre armeggiavano con una tenaglia su una macchina operatrice, parcheggiata all’interno di un cantiere stradale sito al km 236 della SS121 ‘Palermo-Agrigento’.

La particolare circostanza della presenza dei due uomini nel cantiere e la loro repentina fuga, hanno indotto i militari ad intervenire subito, fermando i due uomini dopo un breve inseguimento.

Nel corso della perquisizione, estesa al veicolo, sono stati rinvenuti gli arnesi da scasso, una tanica in plastica contenente residui di gasolio e oggetti vari (tra cui un lavandino, posate, padelle, bacinelle, ombrelloni e un mobile da bagno con specchiera). Quanto rinvenuto è stato in parte riconosciuto come provento di furto e riconsegnato ai legittimi proprietari. Il restante materiale è stato posto sotto sequestro. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 2.500 euro.

I due sono ora ai domiciliari. Il Gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.