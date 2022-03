Ambulante fermato dalle Fiamme Gialle, distrutti 23 kg di pesce nel Palermitano

La Guardia di Finanza di Termini Imerese ha sequestrato circa 23 chili di pesce a un venditore ambulante abusivo su area pubblica, in prossimità di via Armando Diaz. Le Fiamme Gialle, durante il controllo, hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto di autorizzazione per l’esercizio in forma ambulante necessaria per lo svolgimento dell’attività.

L’uomo non è stato in grado di esibire ai militari la documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del pesce. Quindi il prodotto ritenuto non sicuro per il consumo alimentare, è stato distrutto.

