Blitz nei cantieri del Palermitano, oltre 240mila euro di sanzioni

Continuano i controlli ai cantieri a Palermo e provincia. Sono 10 le denunce, 2 i lavoratori in nero, 6 le sospensioni per gravi violazioni materia sicurezza. I Carabinieri applicano sanzioni per oltre 240mila euro.

Una serie di ispezioni lanciate su tutto il territorio della provincia ida parte dei Carabinieri nell’ambito della campagna nazionale per i “controlli straordinari nel settore dell’edilizia”, sono state effettuate in diverse aziende edili presenti nel capoluogo e nei comuni limitrofi.

