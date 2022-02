L’industria dei giochi in Italia varrà 4,3 miliardi di euro entro il 2024: perché?

Che l’industria del gioco d’azzardo sia in continua evoluzione non vi è alcun dubbio. È sotto lo sguardo attento di molti l’evoluzione esponenziale che il settore sta subendo, soprattutto in questi ultimi tempi. Si sa, gli ultimi anni sono stati particolarmente caratteristici per via dell’avvento della pandemia. Moltissimi si sono dovuti reinventare e tra questi vi sono indubbiamente i provider appartenenti all’ambiente del gioco.

Nel momento fatidico in cui molte aziende hanno trovato chiusura (compresi i casinò sparsi sul territorio nazionale), molti casinò online prendevano il decollo. Parallelamente alcuni dei migliori siti si sono specializzati per realizzare dei contenuti altamente specializzati che integrassero informazioni indispensabili per l’orientamento di ogni giocatore all’interno dell’ambiente che pian piano prendeva forma.

Leggere le loro recensioni è tutt’oggi la soluzione ideale per chiunque voglia compiere una scelta valida del portale di gioco, sulla base di fattori come bonus offerti, promozioni in atto, gamma dei giochi disponibili e molto altro ancora. Indubbiamente anche prima delle problematiche sopraggiunte per via del covid l’attività di gioco online era presente, ma in seguito a questi ultimi anni, le novità subentrate hanno portato le attenzioni di molti, sia giocatori che investitori. Al giorno d’oggi si prevede che entro il 2024 l’industria varrà ben 3,6 miliardi di sterline. Perché? Scopriamolo insieme.

L’acquisizione di Sisal da parte di Flutter Entertainment

Ebbene, il famosissimo provider italiano è stato acquisito dall’azienda irlandese Sisal. Al momento attuale i dati che trapelano parlano di un accordo stipulato del valore pari a circa 2 miliardi di Euro, per l’esattezza 3,6 miliardi di sterline. Il motivo per cui ciò è avvenuto è evidente a molti.

L’Italia al momento attuale gode di una posizione molto vantaggiosa e ciò è dovuto anche a seguito della nuova legge di bilancio presentata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, la quale possiede come fine ultimo lo sviluppo sostanziale durante l’arco dell’anno appena cominciato. Molti investitori stanno prendendo di mira tali manovre e l’acquisizione di Sisal è un’ulteriore conferma in tal proposito.

Il valore crescente dell’industria dei giochi: uno sguardo al futuro

Se si guarda in avanti, al momento attuale non si può non osservare un’immagine del tutto positiva. I siti autorizzati da ADM garantiscono oggigiorno ogni cosa che ciò che un giocatore possa desiderare, il tutto reso semplice e fruibile in maniera lineare ed immediata attraverso il proprio dispositivo smartphone.

Molte altre tecnologie sono in fase di sviluppo, vedi ad esempio la realtà virtuale associata ai casinò. Chi ha approfittato delle ultime offerte per l’acquisto di dispositivi come caschi virtuali, in un futuro non tanto lontano potrà utilizzarli anche per essere trasportato in scenari virtuali, come se si trovasse fisicamente all’interno della struttura da gioco.

Tutto questo, unito alle evoluzioni sopra menzionate, fanno comprendere come il futuro possa apparire assolutamente fiorente. Parlando in termini concreti, secondo una stima effettuata ci si aspetta che il settore possa arrivare ad un valore di mercato di 4,3 miliardi di euro entro il 2024: una cifra non indifferente che porta all’Italia e all’universo del gioco d’azzardo un’attenzione sempre maggiore.