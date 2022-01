Dal Superbonus alla truffa per 440 milioni, 78 indagati anche in Sicilia

Anche in Sicilia l’operazione free credit che mette in luce una maxi frode per 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate. In tutto sono indagate 78 persone ed eseguite 35 misure cautelari. I proventi venivano reinvestiti in criptovalute e metalli preziosi. Arresti anche in Sicilia LEGGI: FURBETTI DEL SUPERBONUS NEL MIRINO DELLA PROCURA.

Arresti e perquisizioni anche in Sicilia

La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode sugli aiuti Covid19 in tutta Italia per un valore complessivo di 440 milioni. Un sistema basato sui fondi stanziati dal Governo per risollevare l’economia. Fondi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto.