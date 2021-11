Esonda il San Bartolomeo e strade come fiumi, appello dei sindaci, “Non uscite da casa”

È critica la situazione in Sicilia dove piover ininterrottamente da ore. Esonda il fiume San Bartolomeo a Castellammare del Golfo dove è sotto attenzione anche il torrente Guidaloca. Autostrada A29 tra Gallitello e Alcamo allagata come la SS624 Palermo-Sciacca. Diversi gli appelli dei sindaci di rimanere a casa perché l’allerta rimane altissima per le copiose piogge ancora in corso.

A Castellammare del Golfo esonda il San Bartolomeo

«Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare. L’allerta rimane massima e invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi». Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo invitano la cittadinanza a fare attenzione perché è in corso l’esondazione del fiume san Bartolomeo al confine tra i Comuni di Castellammare e Alcamo. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del Golfo. Prudenza anche nella zona del torrente Guidaloca.

