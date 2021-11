Due incidenti stradali a Palermo, due feriti: grave un uomo

Una serie di incidenti stradali a Palermo vede due persone ferite, di cui uno in prognosi riservata.

Il più grave è avvenuto stanotte alle 3 di questa notte alla Cala. Un centauro trentaquattrenne, in sella ad una moto, si è andato a schiantare contro un palo, venendo poi trasferito in codice rosso al Civico. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito.

Un altro incidente stradale, sempre questa notte, all'incrocio in viale Regione Siciliana nelle vicinanze di Corso Calatafimi. Una persona è rimasta ferita e trasportata in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Nel sinistro sono rimasti coinvolte, in quello che è stato un tamponamento, tre automobili e un tir.

