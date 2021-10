Sparatoria nella notte a Cinisi, due fratelli feriti

Nel corso di una sparatoria, avvenuta a Cinisi questa notte, due fratelli sono rimasti feriti. Si tratterebbe di due fratelli di 23 anni e 21 anni.

I giovani sarebbero stati feriti da colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano in una pompa di benzina tra corso Umberto e via Venuti. La sparatoria sarebbe avvenuta alle 4 di notte.

Come scrive Blog Sicilia i due sono stati portati all’ospedale dai sanitari del 118. Uno, quello di 23 anni, si trova in questo momento in sala operatoria.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire a chi ha sparato. Saranno analizzate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze.