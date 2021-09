Gabriele Salvadores dipinge una Sicilia stupenda per l’Expo Dubai 2020

La Sicilia nello spot per l’Expo di Dubai di Salvatores esalta le eccellenze siciliane

“La bellezza unisce le9 persone”, questo titolo dello spot realizzato dal regista premio Oscar

Gabriele Salvadores rappresenta una Sicilia in bianco e nero che profuma di tradizione

Una Sicilia in bianco e nero è rappresenta da Salvatores ma che profuma di eccellenza e di arte. Con maestria il regista ha saputo raccontare i mestieri del Made in Sicily che tanto piace all’estero. E quale migliore occasione è la kermesse internazionale di Dubai?

L’Expo 2020 di Dubai ospita l’Italia

La Sicilia, assieme a tutta la Penisola, partecipa ad Expo 2020 di Dubai, in programma dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo del nuovo anno. Alla prima Esposizione Universale del mondo arabo il “Saper Fare italiano” sarà il tema del Padiglione Italia.

L’idea è del direttore artistico Davide Rampello e viene raccontata dall’opera del regista premio Oscar. Salvatores ha dedicato il suo lavoro alle arti artigiane e manifatturiere dell’agroalimentare, della meccanica, del design e dell’esercizio delle tecnologie più sofisticate. Si tratta del Made in Italy che il mondo invidia.

Una narrazione unica della Sicilia

La Sicilia partecipa all’Expo con altre 15 regioni al fine di creare una vera e propria narrazione della bellezza italiana, sotto il claim “La bellezza unisce le persone”. Un progetto armonico fatto di saperi, arti, ma che passa anche attraverso i paesaggi. Dalle Alpi alle pianure per giungere all’Etna. Per quanto riguarda la Sicilia, lo spot per l’Expo di Dubai si trasforma in una narrazione in chiaro-scuri del meglio dell’isola e delle sue tradizioni.

Un racconto in bianco e nero

«Girare in bianco e nero ha dato al film un’immagine quasi sacrale, iconica e diversa dal mondo colorato in cui viviamo, ponendolo fuori dal tempo. Il regista Wim Wenders diceva che il bianco e nero è più fantastico del colore, proprio per questo motivo. Allo stesso modo abbiamo scelto di stare stretti su quello che si sta facendo: si vedono gli ambienti ed i luoghi in cui le persone lavorano, ma soprattutto cosa stanno facendo in maniera molto minimale». Il racconto, costruito da Salvatores sarà visibile al Padiglione Italia, nel “Belvedere” con proiezioni a 360° dei paesaggi italiani più suggestivi, e con il “Saper Fare italiano”, raccontato su uno schermo di 100 metri quadrati e capace di mostrare al visitatore il meglio dell’artigianalità made in Italy.

Ecco quali sono i temi dello spot per l’Expo di Dubai dedicato alla Sicilia. Per il “Saper Fare Italiano”: Economia del Mare e della Pesca (Pesca del Gambero Rosso); Arte Pasticciera; Economia del Vino di Marsala. Per il “Belvedere”: Etna; Isole Egadi; Valle dei Templi. Di seguito trovate il video.