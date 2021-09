Scia d’incidenti a Palermo, quattro giovani in ospedale

PALERMO – Sono 4 i giovani finiti in ospedale nel giro di 24 ore a causa di due incidenti stradali. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto a Piazza Indipendenza questa notte. Il bilancio parla di due giovani feriti portati in ospedale.

I due giovani a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto a piazza Indipendenza. Sono stati sbalzati a terra dalla vettura. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri. I due feriti sono stati ricoverati all’ospedale Civico.

Il secondo incidente sempre ieri a Palermo in via Crispi. Una moto di grossa cilindrata, una Honda, e una Jeep Renegade si sono scontrate intorno alle 14.30 nel tratto davanti al comando della guardia di finanza, poi il mezzo a due ruote è finito contro un pullman.

Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista, B. P., 36 anni, che era in sella con il fratello G.P.

I due sono rimasti entrambi feriti e sono stati portati in ospedale, al Buccheri La Ferla. E’ intervenuto il personale del 118, per prestare le prime cure. Anche in questi caso i rilievi sull’incidente sono stati eseguiti dalla polizia municipale.