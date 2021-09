In Sicilia “strage” di furbetti del Reddito, i Carabinieri ne scoprono 102

Sono ben 102 furbetti del reddito di cittadinanza. Li hanno scoperti i Carabinieri in una maxi inchiesta.

I militari li hanno denunciati con l’accusa di avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

102 furbetti pescati

Quindi sono 102 le persone che sono finite nel mirino dei Carabinieri, a conclusione di specifici controlli del Comando Provinciale di Messina con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Per i 102 presunti furbetti del Reddito di cittadinanza scatterà ora il controllo da parte dell’INPS. L’ente che eroga il beneficio attiverà le procedure per la sospensione e l’eventuale revoca del sussidio. Dunque attiverà le specifiche verifiche sui pagamenti in favore dagli indagati di somme pari ad oltre 624.000 euro già versate dall’Inps.

I dettagli dell’operazione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, diretta dal Procuratore Maurizio de Lucia, ha passato al vaglio le posizioni di 62 persone, 32 uomini e 30 donne. Mentre 19 persone, 14 uomini e 5 donne, sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti. Inoltre, 21 persone, 15 uomini e 6 donne, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti diretta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Le cause di esclusione dal reddito

Molti furbetti avrebbero dovuto comunicare all’istituto di previdenza l’eventuale presenza di cause impeditive oppure, dopo l’erogazione del sussidio, a comunicare sopraggiunte cause ostative. Ad esempio, come le misure cautelari coercitive personali, o variazioni della propria condizione economica che modifichino i presupposti necessari per la concessione del beneficio.

Ieri un furbetto scoperto a Corleone

Ieri la Guardia di Finanza ha scoperto a Corleone un altro caso eclatante di furbetto del reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che un uomo continuava a ricevere il sussidio di un parente nonostante questi fosse deceduto. Tra l’altro, il parente morto non avrebbe nemmeno avuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza. È scattata così la denuncia e la procedura di revoca e di recupero delle somme.