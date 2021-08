Arrestato a Palermo piromane beccato ad appiccare un incendio

I Carabinieri di Palermo San Filippo Neri hanno arrestato un piromane di 50 anni. L’accusa è di combustione illecita di rifiuti.

L’arresto è avvenuto lo scorso sabato sera dopo un intervento congiunto con i Vigili del Fuoco per domare il rogo di un cumulo di rifiuti in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2. Qui i militari hanno continuato a perlustrare l’area interessata e le vie limitrofe, sorprendendo infine il 50enne intento ad appiccare il fuoco a una catasta poco lontana dalla prima.

Le fiamme sono state immediatamente domate dai Vigili del Fuoco. Il giudice ha messo l’arrestato ai domiciliari in attesa della convalida.