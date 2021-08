Incidente sulla Palermo-Sciacca a Giacalone, auto distrutta da un incendio

Un’auto è andata distrutta lungo la SS624 Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo di Giacalone. La vicenda si è consumata questa mattina attorno alle 11 sul viadotto Segreto. Lo riporta Monreale Live.

Un’auto, una Citroen C2, ha preso fuoco per causa ancora da accertare lungo lo scorrimento veloce SS624 Palermo-Sciacca. L’autista e i due passeggeri per fortuna sono riusciti a uscire in tempo dall’abitacolo del veicolo e a mettersi in salvo. Tutti e tre gli occupanti sono illesi e sono riusciti a portare in salvo i bagagli che avevano con sé.

Hanno spento il rogo i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell’Anas per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della carreggiata.

