Tragico incidente mortale, muore Matteo Lombardo, grave un 19enne

Matteo Lombardo, 37 anni, è la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in via Amari a Trapani. È morto dopo che si è schiantato con la motocicletta contro un muro. L’amico trasferito all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 37enne è morto sul colpo mentre un 19enne, che era con lui, si trova a Palermo in codice rosso. Ancora da accertare se i due – il ferito é del 2002- indossavano il casco.

L’incidente stradale si è consumato in via Michele Amari a Trapani. Il centauro per cause da accertare, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, schiantandosi contro un muro.

Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21.30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere stato investito da un motociclo. Violento l’impatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.

Secondo la ricostruzione degli agenti la vittima era un senzatetto. Il conducente della moto non si è fermato per prestare soccorsi. Alcuni passanti hanno avvisato il 118 ma i sanitari hanno potuto fare ben poco per salvare la vita all’uomo deceduto poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Indaga la Municipale.